Несправжня? Антоненко розповів про міну, знайдену в його квартирі

Підозрюваний у вбивстві Павла Шеремета у Києві в 2016 році музикант Андрій Антоненко заявив, що міна, знайдена правоохоронцями у його квартирі, – лише муляж.

Про це Антоненко розповів у інтерв'ю виданню theБабель, відповідаючи на запитання про те, що саме він назвав "зеленою ф*гнею" у повідомленні в день свого затримання.

"Зеленою ф*гнею" я назвав муляж міни МОН-50 – порожній корпус, який непридатний до використання за бойовим призначенням", – сказав підозрюваний.

Підозрюваний Антоненко та загиблий Шеремет

За словами музиканта, цей корпус йому та лідеру українського гурту "Тартак" Олександру Положинському подарували на одному з концертів у АТО. Положинський відмовився забирати його та сказав віддати Антоненку.

"Сам корпус порожній. Деталі залиті клеєм, щоб не можна було їх дістати, але щоб було видно для навчання. До того ж у корпусі зроблена спеціальна дірка, щоб його не можна було використовувати знову за призначенням. Це нам пояснили, коли дарували. Тобто це була звичайна зелена коробка – ф*гня", – заявив підозрюваний.

Він додав, що вони використовували подарунок як реквізит для зйомок, а в нього вдома муляж зʼявився випадково зовсім нещодавно.

"Ми робили фотосесію до Дня сержанта (18 листопада. – Ред.). Падав дощ. Ми поспіхом поскладали все, що використовували для фотозйомки, в мою машину та рюкзак: шолом, навушники, інші речі. Там опинилася й та коробка. Усе це я привіз додому. А оскільки я пішов у відпустку, то завезти це на роботу я просто не встиг. Ось така ситуація. Хотіли з хлопцями зробити з неї роутер для жарту", – підсумував Антоненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру й бійцю АТО Антоненку (Riffmaster); волонтерці та дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Антоненко відмовився давати свідчення у справі вбивства журналіста.

У поліції розповіли про міну, яку вилучили в будинку підозрюваного в убивстві журналіста Антоненка.

Слідчі заявили про наявність нових доказів проти Антоненка. Виявилося, що для підриву авто Шеремета використовувалася аналогічна речовина, залишки якої поліція знайшла в міні, вилученій у Антоненка.

Антоненка в понеділок, 23 грудня, залишили під вартою до 8 лютого 2020 року. Фігуранту гучного розслідування відмовили в задоволенні апеляційної скарги.

Увечері 2 січня правоохоронці здійснили слідчий експеримент із підозрюваними в убивстві Шеремета.

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