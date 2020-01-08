Не збігається зріст: про підозрюваного у справі Шеремета з'явилися деталі – ЗМІ

Чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто журналіста Павла Шеремета та був зафіксований камерами відеоспостереження, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка.
Про це написало видання theБабель із посиланням на результатах експертизи, які з'явилися у його розпорядженні. Експертизу провели кілька років тому, ще 25 серпня 2016 року. Тоді було проаналізовано записи з камер спостереження, розташованих неподалік місця вибуху і проживання Шеремета (щоб переглянути документ, доскрольте до кінця сторінки).
Згідно з результатами, зріст чоловіка на відео –170 см. Ймовірне відхилення – лише +\- 3%. Похибка повʼязана з нечітким зображення, рухом чоловіка, кепкою на голові, а також товщиною підошви взуття.
Зріст Антоненка не співпадає зі зростом чоловіка з відеокамер – ЗМІ
Як підсумувало видання, таким чином, зріст людини з відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см. Втім, адвокати Антоненка повідомили, що його зріст – аж 180 см.
Зріст жінки, яка закладала вибухівку і яку слідство ототожнює з Юлією Кузьменко, відповідно до експертизи, 165 см. Видання написало, що з похибкою 3% зріст цієї людини з відеокамер коливається від 160,05 см до 169,95 см. Точний зріст Кузьменко поки невідомий.
Джерела видання підтвердили, що експертиза справді проводилася, а вказані у документі дані відповідають дійсності. Вони запевнили, що станом на кінець 2019 року жодних інших екпертиз, спрямованих на визначення зросту підозрюваних, не було.
Документ з результатами експертизи 2016 року у справі вбивства Шеремета
theБабель
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру й бійцю АТО Антоненку (Riffmaster); волонтерці та дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці та військовій медсестрі Яні Дугарь.
Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.
Антоненко відмовився давати свідчення у справі вбивства журналіста.
Антоненка в понеділок, 23 грудня, залишили під вартою до 8 лютого 2020 року. Фігуранту гучного розслідування відмовили у задоволенні апеляційної скарги.
Раніше він вже вказував на відмінності між собою та людиною із записів відеокамер. А в мережі порівняли фото підозрюваних у вбивстві Шеремета, яких затримали 12 грудня 2019 року, зі старими кадрами із камер спостереження.
Увечері 2 січня правоохоронці провели слідчий експеримент із підозрюваними в убивстві Шеремета.
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