Не збігається зріст: про підозрюваного у справі Шеремета з'явилися деталі – ЗМІ

Чоловік, який брав участь у закладанні вибухівки під авто журналіста Павла Шеремета та був зафіксований камерами відеоспостереження, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка.

Про це написало видання theБабель із посиланням на результатах експертизи, які з'явилися у його розпорядженні. Експертизу провели кілька років тому, ще 25 серпня 2016 року. Тоді було проаналізовано записи з камер спостереження, розташованих неподалік місця вибуху і проживання Шеремета (щоб переглянути документ, доскрольте до кінця сторінки).

Згідно з результатами, зріст чоловіка на відео –170 см. Ймовірне відхилення – лише +\- 3%. Похибка повʼязана з нечітким зображення, рухом чоловіка, кепкою на голові, а також товщиною підошви взуття.

Зріст Антоненка не співпадає зі зростом чоловіка з відеокамер – ЗМІ

Як підсумувало видання, таким чином, зріст людини з відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см. Втім, адвокати Антоненка повідомили, що його зріст – аж 180 см.

Зріст жінки, яка закладала вибухівку і яку слідство ототожнює з Юлією Кузьменко, відповідно до експертизи, 165 см. Видання написало, що з похибкою 3% зріст цієї людини з відеокамер коливається від 160,05 см до 169,95 см. Точний зріст Кузьменко поки невідомий.

Джерела видання підтвердили, що експертиза справді проводилася, а вказані у документі дані відповідають дійсності. Вони запевнили, що станом на кінець 2019 року жодних інших екпертиз, спрямованих на визначення зросту підозрюваних, не було.

Документ з результатами експертизи 2016 року у справі вбивства Шеремета theБабель

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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