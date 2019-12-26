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26 грудня • оновлено в 18:37
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Не можуть поїсти і зігрітися: у Києві в пансіонаті з переселенцями трапилася НП

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У київському пансіонаті "Джерело Пущі-Водиці", де станом на грудень 2019 року проживало 160 переселенців з окуповного Криму та Донбасу, зокрема і діти, 26 грудня відключили електропостачання.

Про це повідомив заступник Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Руслан Калінін на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що уже прибув до закладу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У пансіонаті "Джерело" відключили електропостачання. Тут перебуває 160 переселенців, з яких 54 дитини. Наразі відсутня можливість приготувати їжу та обігрітися", – підкреслив Калінін.

У Києві в пансіонаті з переселенцями трапилася НП

У Києві в пансіонаті з переселенцями трапилася НП

Facebook Руслана Калініна

Відповідну інформацію розмістили і на сторінці пансіонату у Facebook. У ній йдеться про те, що рішення про відключення електрики до усунення 56 порушень, виявлених під час перевірки ГУ ДСНС у м. Києві, ухвалив Окружний суд м. Києва.

Перевірку було проведено зокрема і через трагічний випадок, що трапився в пансіонаті в кінці 2018 року. Тоді в одній з кімнат через несправність систем електропостачання спалахнула пожежа, і загинув один з його жителів-переселенців.

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Експертизи підтвердили, що пансіонат не придатний для проживання, будівля знаходиться в аварійному стані, а системи електро-, водо-, і теплопостачання потребують термінового ремонту. Частково річ у тім, що протягом п'яти років мешканці довели стан інфраструктури і будівлі пансіонату до критичного рівня.

У пансіонаті "Джерело Пущі-Водиці" відключили електроенергію. Документ

У пансіонаті "Джерело Пущі-Водиці" відключили електроенергію. Документ

Facebook/Пансіонат "Джерело Пущі-Водиці"

У пансіонаті "Джерело Пущі-Водиці" відключили електроенергію

У пансіонаті "Джерело Пущі-Водиці" відключили електроенергію

Facebook Руслана Калініна

У пансіонаті "Джерело Пущі-Водиці" проживали 160 переселенців, зокрема і діти

У пансіонаті "Джерело Пущі-Водиці" проживали 160 переселенців, зокрема і діти

Facebook Руслана Калініна

У пансіонаті "Джерело Пущі-Водиці" відключили електроенергію

У пансіонаті "Джерело Пущі-Водиці" відключили електроенергію

Facebook Руслана Калініна

пансіонаті "Джерело Пущі-Водиці" проживали 160 переселенців, зокрема і діти

пансіонаті "Джерело Пущі-Водиці" проживали 160 переселенців, зокрема і діти

Facebook Руслана Калініна

У пансіонаті "Джерело Пущі-Водиці" відключили електроенергію

У пансіонаті "Джерело Пущі-Водиці" відключили електроенергію

Facebook Руслана Калініна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київський санаторій "Джерело", в якому проживають переселенці з Донбасу, в 2017 році раптово увірвалися невідомі та влаштували переполох.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Они ведь несказанно рады что вырвались из оккупации, правда?
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Во как Украина заботится о переселенцах, а Зеленский недавно опять приглашал, мол кто чувствует себя украинцем, милости просим. И что их там ждёт ? А это ещё и дети. Куда важнее шествия и майданы водить верно ? Эх, жаль страну !
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