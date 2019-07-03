"Не можу жити, це мука": під Києвом наклав на себе руки вчитель, підозрюваний у розбещенні дітей

Під Києвом наклав на себе руки вчитель, якого підозрювали у розбещенні п'яти дітей. Чоловік залишив передсмертну записку, в якій стверджує, що на нього звели наклеп.

Про те, коли відбудеться прощання із учителем географії Юрієм Забродіним, повідомили на сторінці Мирненської школи у Facebook. У коментарях люди не вірять, що викладач був замішаний у страшному злочині.

Нагадаємо, що 26 березня стало відомо, що чоловіка підозрюють у розбещенні неповнолітніх.

"Протягом року, з лютого 2018-го по лютий 2019-го, підозрюваний неодноразово здійснював фізичні розтлінні дії щодо п'яти малолітніх", — повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.

Тоді у коментарях OBOZREVATEL його дружина Світлана розповіла, що за п'ять років спільного життя натерпілася по повній. Стверджує, що і бив її, і серед ночі з дітьми виганяв на вулицю, і що задивлявся на хлопців.

Світлана

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У своїй передсмертній записці, яку оприлюднила у коментарях до посту Яна Литвинчук, Юрій написав, що його підло оббрехали. Учитель у своїх останніх словах каже, що ніколи не зможе відмитися від наклепу, не може так жити і просить вибачення у тих, хто вірив у нього.

Також Юрій вказує, що звинувачення у педофілії не дали йому виростити сина Богдана, і просить рідних подбати про нього.

Син Богдан

"Надія залишила мене. Який сенс жити, коли все, що робив усе життя, зруйноване людською брехнею", — написав чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хвиля злочинів проти дітей накрила Україну. Так, нещодавно:

У Запоріжжі активісти затримали ймовірного педофіла, який намагався спокусити 14-річного підлітка.

У Маріуполі чоловік намагався зґвалтувати дівчинку, яка йшла на заняття комп'ютерних курсів.

У Волинській області 41-річний педофіл розбестив 5-річну дівчинку.

У Запоріжжі поліція затримала ґвалтівника дворічної дівчинки.

У Дніпропетровській і Львівській областях від сексуальних злочинів постраждали діти у віці 9 і 14 років.

На Одещині жорстоко вбили 11-річну дівчинку. Смерть Даші Лук'яненко вразила всю країну.

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