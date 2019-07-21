"Не голосуйте за нього": на виборах в Києві розкрили аферу

У Києві 21 липня, в день виборів до Верховної Ради, невідомі обдзвонювали виборців з проханням не голосувати за конкретного кандидата.

Вони заявляли, що політик нібито відмовився від участі у виборах і пропонували віддати голос за іншу особу, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook.

"Столичні слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права. У Святошинське управління поліції повідомили, що невідомі телефонують кандидатам і говорять не голосувати за одного з кандидатів", – уточнили правоохоронці.

Вибори (ілюстрація) Українська правда

Імені кандидата, який нібито знявся з виборів, а також особи, на користь якої агітували, в поліції не назвали.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві глава дільничної виборчої комісії (ДВК) прийшов на ділянку проведення позачергових виборів в Раду п'яним. У його крові зафіксували більше двох проміле алкоголю.

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори до Верховної Ради 2019" на OBOZREVATEL.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!