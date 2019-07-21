Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Кримінал

"Не голосуйте за нього": на виборах в Києві розкрили аферу

8.2т Читати матеріал російською

У Києві 21 липня, в день виборів до Верховної Ради, невідомі обдзвонювали виборців з проханням не голосувати за конкретного кандидата.

Вони заявляли, що політик нібито відмовився від участі у виборах і пропонували віддати голос за іншу особу, повідомили на сторінці поліції Києва в Facebook.

"Столичні слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права. У Святошинське управління поліції повідомили, що невідомі телефонують кандидатам і говорять не голосувати за одного з кандидатів", – уточнили правоохоронці.

Новини
Екзит-пол виборів до Ради: коли, о котрій і де дивитися
Вибори (ілюстрація)

Вибори (ілюстрація)

Українська правда

Імені кандидата, який нібито знявся з виборів, а також особи, на користь якої агітували, в поліції не назвали.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві глава дільничної виборчої комісії (ДВК) прийшов на ділянку проведення позачергових виборів в Раду п'яним. У його крові зафіксували більше двох проміле алкоголю.

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори до Верховної Ради 2019" на OBOZREVATEL.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
9
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel