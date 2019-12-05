"Не будьте байдужими!" Соболєв звернувся через трагедію із сином у Києві

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, чий трирічній син Олександр був убитий у Києві, звернувся до людей та попросив про допомогу.
Допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Соболєв зазначив, що йому із дружиною Інною дуже потрібна підтримка.
"Якщо ви маєте будь-яку інформацію про обставини вбивства мого сина чи осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, прошу вас – не будьте байдужими, не мовчіть, повідомляйте правоохоронцям, мені особисто чи Інні! Важлива кожна деталь і кожен ваш дзвінок..." – написав депутат.
Соболєв звернувся через трагедію із сином у Києві
Він пообіцяв тим, хто повідомить деталі, анонімність.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
Внаслідок замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони є ексбійцями УДА.
Заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень") підтвердив, що затримані служили у його батальйоні.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спочатку вважалося), а з будинку.
Одним із підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва виявився 20-річний Андрій Лаврега.
Також у мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгена Семенова, другого підозрюваного у замаху на депутата.
Затриманим за вбивство трирічного хлопчика оголосили про підозру.
Шевченківський районний суд Києва 4 грудня обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини. Чоловіків заарештували на 2 місяці без права внесення застави.
Соболєв зі своєю дружиною у Шевченківському районному суді Києва зробили гучні заяви про вбивство їхнього трирічного сина.
Депутат назвав прізвища тих, кого, на його думку, "треба посадити на детектор брехні". А його дружина зробила гучну заяву щодо самого моменту вбивства дитини.
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