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5 грудня • оновлено в 14:51
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"Не будьте байдужими!" Соболєв звернувся через трагедію із сином у Києві

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Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, чий трирічній син Олександр був убитий у Києві, звернувся до людей та попросив про допомогу.

Допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Соболєв зазначив, що йому із дружиною Інною дуже потрібна підтримка.

"Якщо ви маєте будь-яку інформацію про обставини вбивства мого сина чи осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, прошу вас – не будьте байдужими, не мовчіть, повідомляйте правоохоронцям, мені особисто чи Інні! Важлива кожна деталь і кожен ваш дзвінок..." – написав депутат.

Соболєв звернувся через трагедію із сином у Києві

Соболєв звернувся через трагедію із сином у Києві

Він пообіцяв тим, хто повідомить деталі, анонімність.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області Замах на Соболєва
Особа
В'ячеслав Соболєв
Місце
Україна Київ
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