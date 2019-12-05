"Не будьте байдужими!" Соболєв звернувся через трагедію із сином у Києві

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, чий трирічній син Олександр був убитий у Києві, звернувся до людей та попросив про допомогу.

Допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook. Соболєв зазначив, що йому із дружиною Інною дуже потрібна підтримка.

"Якщо ви маєте будь-яку інформацію про обставини вбивства мого сина чи осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, прошу вас – не будьте байдужими, не мовчіть, повідомляйте правоохоронцям, мені особисто чи Інні! Важлива кожна деталь і кожен ваш дзвінок..." – написав депутат.

Соболєв звернувся через трагедію із сином у Києві

Він пообіцяв тим, хто повідомить деталі, анонімність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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