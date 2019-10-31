Народила самотужки у ванній: з’явилися подробиці жахливого вбивства матір'ю немовляти на Київщині

У Білій Церкві (Київська область) 28 жовтня 20-річна жінка народила вдома дитину. Після цього вона винесла дівчинку на балкон та викинула її з вікна сьомого поверху. Жінка вирішила народжувати без допомоги медиків та приховати це від сім’ї.

Внаслідок отриманих травм новонароджена дитина померла. Про це повідомила пресслужба прокуратури Київської області на своїй сторінці у Facebook.

Того дня підозрювана, відчувши, що у неї розпочалися пологи, вирішила не звертатися до медиків та приховати цей факт від рідних. Жінка зайшла до ванної кімнати та без відповідної допомоги народила там життєздатну і доношену дівчинку.

З’явилися подробиці вбивства матір'ю немовля на Київщині

Уже 29 жовтня матір затримали працівники поліції. За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 КК України, тобто в умисному вбивстві матір'ю новонародженої дитини.

Досудове розслідування триватиме. Питання про обрання запобіжного заходу вирішуватиметься після завершення лікування підозрюваної у медичному закладі.

За вчинений злочин жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на термін до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Біла Церква Київської області 20-річна жінка народила вдома дитину та викинула її з вікна на сьомому поверсі. Тіло немовляти біля будинку виявила місцева жителька, яка і звернулася до правоохоронців.

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