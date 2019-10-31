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31 жовтня • оновлено в 15:28
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Народила самотужки у ванній: з’явилися подробиці жахливого вбивства матір'ю немовляти на Київщині

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У Білій Церкві (Київська область) 28 жовтня 20-річна жінка народила вдома дитину. Після цього вона винесла дівчинку на балкон та викинула її з вікна сьомого поверху. Жінка вирішила народжувати без допомоги медиків та приховати це від сім’ї.

Внаслідок отриманих травм новонароджена дитина померла. Про це повідомила пресслужба прокуратури Київської області на своїй сторінці у Facebook.

Того дня підозрювана, відчувши, що у неї розпочалися пологи, вирішила не звертатися до медиків та приховати цей факт від рідних. Жінка зайшла до ванної кімнати та без відповідної допомоги народила там життєздатну і доношену дівчинку.

З’явилися подробиці вбивства матір'ю немовля на Київщині

З’явилися подробиці вбивства матір'ю немовля на Київщині

Уже 29 жовтня матір затримали працівники поліції. За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 117 КК України, тобто в умисному вбивстві матір'ю новонародженої дитини.

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Досудове розслідування триватиме. Питання про обрання запобіжного заходу вирішуватиметься після завершення лікування підозрюваної у медичному закладі.

За вчинений злочин жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на термін до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Біла Церква Київської області 20-річна жінка народила вдома дитину та викинула її з вікна на сьомому поверсі. Тіло немовляти біля будинку виявила місцева жителька, яка і звернулася до правоохоронців.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Котёнка не выбросишь, жалко. А ребёнка! Ну как можно? Отдала бы в детдом, девочку бы удочерили. Как это она носила её 9 месяцев с замыслами на убийство? На Украине в каждом городе должен быть бэби-бокс. В Латвии с 2008 года бэби-боксы, они уже более 40 детей спасли!
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