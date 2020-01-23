Наркотики й порізи на шиї: друг розкрив правду про вбитих у Києві дівчат

По-звірячому вбиті в орендованій квартирі в Києві 19-річна Марія Каминіна і 16-річна Єва Лисенко могли вживати наркотики.
Про це повідомив друг Марії Андрій Долматов у ефірі токшоу "Стосується кожного" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця). Дівчина захоплювалася переглядом фільмів жахів і любила носити темний одяг.
За його словами, Марія просила друга знайти дилера в Києві, щоб придбати фен і марихуану. Також він поділився підозрами, що жертви зв'язалися з нехорошими людьми, проте не уточнив, з якими саме.
"У Єви на шиї були порізи, символи. У Марії були такі ж знаки. Це помста якась", – розповів Андрій.
Марію Каминіна і Єву Лисенко вбили в орендованій квартирі
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Друг Марії Андрій Долматов
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Марія Каминіна
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 січня в Подільському районі Києва місцева жителька виявила два тіла в квартирі, яку здавала орендарям на Новий рік. Загиблих, зв'язаних скотчем, господиня оселі знайшла на балконі в шафі. Ними виявилися 19-річна Марія Каминіна і 16-річна Єва Лисенко.
Убиті дівчата значилися в розшуку як зниклі безвісти ще з 2 січня. Підозрюваними виявилися Сергій Ксьондзик і Єлизавета Бершацька.
Ксьондзик перебував під слідством за вчинення грабежу з насильством.
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