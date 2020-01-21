Наркоман та нелюд: з'явилися деталі про фігуранта справи про загибель підлітка під Києвом

До трагічної загибелі 16-річного Павла Кремінського в селі Бабинці, Київська область може бути причетний односельчанин 20-річний Назар.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL , де місцеві жителі розповіли про трагедію.

Так, дівчина Ганна поділилася, що в ніч загибелі хлопця, Павло і Назар разом пішли з компанії друзів.

"Коли Паша пропав, Назара допитала поліція, і він спочатку сказав, що довів того о 2 годині ночі до самого будинку. Шукати Пашу стали вранці. Шукали всі – і молодь, і діти, і їхні батьки. Прочесали всі навколишні ліси, заглядали всюди в кожен яр, в кожну щілину. Шукали навіть вночі. У нас велика компанія, ще зі школи. І ми все дуже переживали, коли Паша пропав. Адже він завжди ночував тільки вдома. Він був дуже домашньою дитиною. Єдиний в сім'ї, його батьки, бабуся просто молилися на нього", – повідомила вона.

Коли ж тіло Кремінського знайшли в озері, то після повторного допиту Назар зізнався, що довів Павла до озера о 5 ранку.

Павло Кремінський

"У селищі вирішили, що Назар, у якого не дуже хороша репутація, щось зробив Паші. Але коли його дістали – на ньому не було ні подряпини. Тепер чекаємо результатів експертизи", – розповіла крізь сльози Ганна

За її словами, гості, які були у сестри Павла, на відміну від них самих були старшими, і багато хто з них був наркоманом.

"Назар – ще наймолодший серед них. Він ніде не працює, як кажуть, приймає амфетамін. Він навіть слідчим, з розмов, давав показання, після прийому метазона. Розповідають, що він бив маму, недавно вона взагалі поїхала в Немішаєве, де знімає квартиру. Аби від нього подалі", – підсумувала Ганна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 січня в селі Бабинці Київської області з озера дістали тіло 16-річного Павла Кремінського. За словами очевидців, тіло загиблого було в позі ембріона.

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