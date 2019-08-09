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"Напоїли і викрали авто": у Києві затримали 15-річну грабіжницю-клофелінщицю

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У Києві затримали неповнолітню учасницю злочинної групи "клофелінщиків". Зловмисники пригостили місцеву мешканку алкогольним напоєм, непомітно підсипавши туди сильнодіючий препарат, та вкрали гроші, особисті речі, а також автомобіль.

Як повідомила пресслужба прокуратури Києва, дівчину впіймали слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4.

Затриманим раніше трьом зловмисникам оголосили підозри. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Алкоголь і клофелін

Алкоголь і клофелін

Водночас у ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили причетність до цього неповнолітньої особи – 15-річної дівчини.

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Її повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.187, ч.3 ст.289 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва задовольнили клопотання прокурора місцевої прокуратури, щодо неповнолітньої обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві група "клофелінників" напоїла у ресторані жінку, вкрала гроші та особисті речі, а також викрала автомобіль. Вони пригостили її алкогольним напоєм, але непомітно підсипали туди сильнодіючий препарат.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
грабеж
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