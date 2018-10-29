Напоїла наркотиками? З'явилися нові дані про утоплення дітей в Києві

Шестирічна Аня і п'ятирічний Данило Бабкіни були вбиті напередодні дня народження їхнього батька. За попередніми даними, мати могла обпоїти їх наркотичними речовинами, щоб вони не чинили опір.

Поруч з озером, в якому втопили дітей, знайшли пляшку з-під напою Fanta. Імовірно, саме з неї Катерина Бабкіна і напоїла Аню і Данила, пишуть "Вести".

На можливість застосування психотропних речовин вказує те, що вбивство відбулося серед білого дня і в громадському місці, проте діти не кричали і не кликали на допомогу. Слідству вдалося встановити, що Катерина підвела їх до озера, взяла за руку і зайшла по пояс у воду. Потім вона занурила голови кожного з дітей і тримала, поки ті не перестали подавати ознак життя.

Аня і Данило Бабкін Прес-служба поліції Києва

Однією з версій холоднокровного злочину є помста Катерини чоловікові за одруження на іншій жінці. За словами знайомих підозрюваної, вона протягом кількох років побоювалася того, що батько її дітей піде з родини.

"Жінки, особливо кинуті, нерідко використовують дітей як засіб шантажу для колишнього чоловіка зі спробою його повернути або вибити гроші. У моїй практиці такі випадки були неодноразово", ‒ аргументував цю версію криминалист, колишній слідчий карного розшуку Києва Василь Семенов.

Як писав OBOZREVATEL, Бабкіна розповіла, що напередодні вбивства їй снився кінець світу. Після пробудження вона видалила сторінки в соцмережах і всі дані з телефону, взяла дітей і пішла з дому.

Жінка пішки дійшла до Чернігівської області, а поліцейським заявила, що діти пішли купатися на озеро. Під час допиту вона зізналася, що втопила їх, тому що "так буде краще".