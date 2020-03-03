"Вбивав мого 5-річного сина": з'явилися подробиці різанини під Києвом

П'ятирічний хлопчик, якого 14-річний підліток у Київській області порізав ножем, перебуває у реанімації.

Батько постраждалого Святослав Козирєв повідомив на своїй сторінці в Facebook подробиці кривавого нападу. За його словами, підлітка, який в Крюківщині Києво-Святошинського району напав з ножем і сокирою на двоюрідного брата і тітку, звуть Арсеній.

"Холоднокровно вбивав мого 5-річного сина у власному будинку. Різав ножем, затиснувши в кут. Кололи в груди і в спину, в саме серце!" – написав батько хлопчика.

Напад стався на території котеджного містечка в житловому масиві Крюківщина

Винною в пригоді чоловік вважає матір підлітка – Олену Н. Коли Арсенію було 13 років, жінка, за його словами, відправила школяра жити до сестри Юлії.

"У мій будинок, до моєї дитини, яку він нещадно вбивав. А його матір замість співчуття і допомоги ще й відкрито погрожувала, в присутності поліції і сусідів!" – підкреслив Святослав.

У коментарі OBOZREVATEL чоловік повідомив, що його син перебуває в реанімації однієї з лікарень. "Я з ним цілодобово", – уточнив батько хлопчика.

Нагадаємо, що 1 березня 14-річний підліток напав в будинку на своїх родичів. Приводом стала сварка з тіткою. Поліція затримала хлопця. Кримінальне провадження відкрито за статтями "умисне вбивство" "замах на злочин".

Відповідно до статті 22 Кримінального кодексу України, кримінальна відповідальність за вбивство настає з 14 років.

Місце злочину

У пресслужбі ГУНП у Київській області нам повідомили, що на обліку правоохоронних органів і лікарів підозрюваний не перебував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві чоловік з ножем напав на батьків і завдав їм серйозні тілесні поранення. З'ясувалося, що чоловік перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері.

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