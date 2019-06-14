Напав із ножем у ліфті: в Києві сталася нова НП

У Деснянському районі Києва увечері 13 червня озброєний злочинець поранив чоловіка.

НП сталася на Лісовому масиві в багатоповерхівці на вул. Академіка Курчатова. Як розповіло джерело OBOZREVATEL, приблизно о 22-й годині в поліцію подзвонив 82-річний чоловік і повідомив, що хтось напав на його племінника.

Будинок на вул. Академіка Курчатова, де стався напад

З'ясувалося, що грабіжник вдарив ножем жертву в кабіні ліфта багатоповерхівки, забрав сумку з телефоном та іншими речами, а потім зник.

Пораненого 50-річного чоловіка доставили в Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШД), яка розташована поряд на вул. Братиславській. У постраждалого - проникаюче ножове поранення в пахову дiлянку.

НП на Лісовому масиві

Як повідомляв OBOZREVATEL, тільки за три дні в Києві сталися 28 нападів. Злочинці орудують в різних районах столиці, в зоні ризику – жінки.

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