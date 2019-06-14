ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
LadyCity

/Кримінал

Напав із ножем у ліфті: в Києві сталася нова НП

6.5тЧитати матеріал російською

У Деснянському районі Києва увечері 13 червня озброєний злочинець поранив чоловіка.

НП сталася на Лісовому масиві в багатоповерхівці на вул. Академіка Курчатова. Як розповіло джерело OBOZREVATEL, приблизно о 22-й годині в поліцію подзвонив 82-річний чоловік і повідомив, що хтось напав на його племінника.

Будинок на вул. Академіка Курчатова, де стався напад

Будинок на вул. Академіка Курчатова, де стався напад

З'ясувалося, що грабіжник вдарив ножем жертву в кабіні ліфта багатоповерхівки, забрав сумку з телефоном та іншими речами, а потім зник.

Пораненого 50-річного чоловіка доставили в Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШД), яка розташована поряд на вул. Братиславській. У постраждалого - проникаюче ножове поранення в пахову дiлянку.

НП на Лісовому масиві

НП на Лісовому масиві

Як повідомляв OBOZREVATEL, тільки за три дні в Києві сталися 28 нападів. Злочинці орудують в різних районах столиці, в зоні ризику – жінки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналЕксклюзив
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
криміналграбеж
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
22
0
Смішно
1
Цікаво
13
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel