Напав дорогою до метро: в Києві зґвалтували дівчину

У Києві вночі 6 червня невідомий чоловік зґвалтував 24-річну дівчину. Він напав на неї, коли вона йшла до метро.

Напад стався неподалік від Бориспільського шосе, пише "Інформатор". За попередньою інформацією, постраждала приблизно о 23:00 вийшла від своєї подруги і пішла до метро "Бориспільська".

Раптово на виході із підземного переходу на неї напав чоловік. Він закрив їй рота ганчіркою і затягнув у лісосмугу, де зґвалтував. Після цього зник із місця злочину.

Метро "Бориспільська" Google

Дівчина була госпіталізована, особа нападника встановлюється.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 14 квітня в Києві за адресою вулиця Озерна, 20 невідомий чоловік зґвалтував 21-річну дівчину. Після скоєння злочину винуватець зник ще до прибуття поліції.

Постраждала проживала в будинку, біля якого на неї напали.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал