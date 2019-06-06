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/Кримінал

Напав дорогою до метро: в Києві зґвалтували дівчину

1.6тЧитати матеріал російською

У Києві вночі 6 червня невідомий чоловік зґвалтував 24-річну дівчину. Він напав на неї, коли вона йшла до метро.

Напад стався неподалік від Бориспільського шосе, пише "Інформатор". За попередньою інформацією, постраждала приблизно о 23:00 вийшла від своєї подруги і пішла до метро "Бориспільська".

Раптово на виході із підземного переходу на неї напав чоловік. Він закрив їй рота ганчіркою і затягнув у лісосмугу, де зґвалтував. Після цього зник із місця злочину.

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Метро

Метро "Бориспільська"

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Дівчина була госпіталізована, особа нападника встановлюється.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 14 квітня в Києві за адресою вулиця Озерна, 20 невідомий чоловік зґвалтував 21-річну дівчину. Після скоєння злочину винуватець зник ще до прибуття поліції.

Постраждала проживала в будинку, біля якого на неї напали.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Юг Руси
Юг Руси
Так она ж ему расписку написала, что возражений не имеет!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Очередной Воен Света? Они в Дуркаине африканских мигрантов заменяют.
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