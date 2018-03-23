Напав на вулиці: в Києві поліція затримали гвалтівника

У Києва поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у згвалтуванні перехожої.

Зі своїх джерел "Обозреватель" дізнався, що злочинець напав на свою жертву на вулиці Заповітна, в Солом'янському районі та "задовольнив свою пристрасть неприродним способом".

Злочинець був затриманий нарядом патрульної поліції на наступний день. Як стало відомо, це 44-річний житель однієї з областей України.

Відзначимо, що Заповітна - невелика вуличка, яка знаходиться в приватному секторі.

Випадок стався на вул Заповітна Гугл. карти

Випадок стався на вул Заповітна Гугл. карти

Раніше повідомлялося, що Київська місцева прокуратура №3 повідомила про підозру 36-річному чоловікові, який зґвалтував 15-річну дівчину в недобудові Києва.

Також повідомлялося, що в Святошинському районі Києва невідомі обчистили апартаменти, коли в них перебувала 16-річна дівчина .