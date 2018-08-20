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Напали за зовнішність: у центрі Києва побили дівчину-підлітка

10.6тЧитати новину російською

У Києві на Контрактовій площі група молодиків напала на дівчину-підлітка. Причиною цього, ймовірно, став "неформальний" зовнішній вигляд потерпілої - фарбоване в яскравий колір волосся, футболка з принтом і значки рок-гурту.

Нападників було троє і вони були одягнені у військову форму. Батько постраждалої, Дмитро Дубицький, припустив, що вони можуть прикриватися відомими націоналістичними організаціями "Правий сектор" і "Національний корпус", але не входити до їхнього складу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Борці за моральність" причепилися з ідіотськими питаннями, зірвали з шиї кулон. Свідки обурилися і почали їх відтісняти. Один з покидьків вирвався і залив обличчя доньки з газового балончика, після чого всі троє втекли", - повідомив Дубицький.

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У той час, як очевидці надавали дівчині допомогу, один з нападників знову підбіг до неї і сильно вдарив у обличчя.

Facebook Дмитро Дубицький

"Можна сказати, що від сильного пошкодження очей врятували контактні лінзи, інакше наслідки могли бути значно гіршими. Але хімічний опік є", - переказав батько потерпілої.

Він також повідомив, що ці особи не вперше нападають на підлітків, які не подобаються їм своєю зовнішністю.

"У центральній частині Києва орудують відморозки (основні локації - Майдан і "Глобус", Поштова площа, Контрактова площа), які регулярно ображають і б'ють підлітків. Приводом, як правило, стає зовнішній вигляд - хлопця можуть побити за чубок або "підкочені" штани, дівчину - за пірсинг або фарбоване волосся. Вже понад півтора роки я чую від доньки розповіді про це", - зазначив Дубицький.

У коментарях до його посту користувачі написали, що теж були свідками подібних нападів.

"Ще локація - на Льва Толстого (площа в центральній частині Києва. - Ред.) вони теж пасуть. Мого сина рік тому вони побили і проломили череп", - розповіла Олександра Тарасова.

"У нас із донькою була аналогічна ситуація на Хрещатику неподалік від "Глобусу" - написала в коментарях нардеп від "Народного фронту" Вікторія Сюмар.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 17 серпня шестеро осіб напали на доньку загиблого волонтера. Вони побили її просто посеред вулиці.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Орехов Иван
Орехов Иван
отлавливать и изолировать, шоб и духу их не было, но разве власть на это способна , якщо така сама
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
За это стоял Муйдан
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Дмитрий Дубицкий, предположил, что они могут прикрываться известными националистическими организациями "Правый сектор" и "Национальный корпус", но не входить в их состав" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Конечно, не входили в состав, всем ведь известно, что малолетние нацики из ПС и НК мухи не обидят, они переводят бабушек через дорогу и прибивают скворечники
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Кияница Вячеслав
Кияница Вячеслав
Кацапов Мыкола, иди нахуй уебок, в расее бардака хватает, а ты опездолочь тут тасуешься, пока расеей Путин-Хуйло правит!
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