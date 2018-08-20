Напали за зовнішність: у центрі Києва побили дівчину-підлітка

У Києві на Контрактовій площі група молодиків напала на дівчину-підлітка. Причиною цього, ймовірно, став "неформальний" зовнішній вигляд потерпілої - фарбоване в яскравий колір волосся, футболка з принтом і значки рок-гурту.

Нападників було троє і вони були одягнені у військову форму. Батько постраждалої, Дмитро Дубицький, припустив, що вони можуть прикриватися відомими націоналістичними організаціями "Правий сектор" і "Національний корпус", але не входити до їхнього складу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Борці за моральність" причепилися з ідіотськими питаннями, зірвали з шиї кулон. Свідки обурилися і почали їх відтісняти. Один з покидьків вирвався і залив обличчя доньки з газового балончика, після чого всі троє втекли", - повідомив Дубицький.

У той час, як очевидці надавали дівчині допомогу, один з нападників знову підбіг до неї і сильно вдарив у обличчя.

Facebook Дмитро Дубицький

"Можна сказати, що від сильного пошкодження очей врятували контактні лінзи, інакше наслідки могли бути значно гіршими. Але хімічний опік є", - переказав батько потерпілої.

Він також повідомив, що ці особи не вперше нападають на підлітків, які не подобаються їм своєю зовнішністю.

"У центральній частині Києва орудують відморозки (основні локації - Майдан і "Глобус", Поштова площа, Контрактова площа), які регулярно ображають і б'ють підлітків. Приводом, як правило, стає зовнішній вигляд - хлопця можуть побити за чубок або "підкочені" штани, дівчину - за пірсинг або фарбоване волосся. Вже понад півтора роки я чую від доньки розповіді про це", - зазначив Дубицький.

У коментарях до його посту користувачі написали, що теж були свідками подібних нападів.

"Ще локація - на Льва Толстого (площа в центральній частині Києва. - Ред.) вони теж пасуть. Мого сина рік тому вони побили і проломили череп", - розповіла Олександра Тарасова.

"У нас із донькою була аналогічна ситуація на Хрещатику неподалік від "Глобусу" - написала в коментарях нардеп від "Народного фронту" Вікторія Сюмар.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 17 серпня шестеро осіб напали на доньку загиблого волонтера. Вони побили її просто посеред вулиці.