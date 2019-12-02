Напали вчотирьох: поліція розкрила деталі стрілянини в київському ресторані

Стрілянина в ресторані "Баку" у Києві в понеділок, 2 грудня, відбулася в результаті конфлікту між 29-річним жителем столиці й особами кавказької національності.

Подробиці інциденту повідомили у відділі комунікації поліції Києва. Особи фігурантів поки не встановлені.

"Невстановлені чоловіки побили відвідувача ресторану на вулиці Антоновича і зробили кілька пострілів у стелю. Між 4-5 невідомими особами і 29-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників інциденту зробив кілька пострілів у стелю ресторану, а потім усі нападники втекли на іномарці", – йдеться у повідомленні.

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На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Головного та районного управлінь поліції, патрульні поліцейські і лікарі.

Правоохоронці зареєстрували заяву потерпілого. Правову кваліфікацію злочину поки що не дали. Поліція продовжила пошуки авто з особами кавказької зовнішності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що стрілянина розгорілася через угоду з авто. За словами постраждалого, нападники випустили 10 куль.

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