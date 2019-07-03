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Напали у власному під'їзді: у Києві невідомий намагався зґвалтувати дівчину

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У Києві невідомий чоловік переслідував дівчину, а потім напав і побив її у під'їзді багатоповерхівки. Після цього він спробував її зґвалтувати.

Нападнику вдалося втекти, але його зафіксували камери відеоспостереження, повідомили у групі "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"2 липня близько 16-ї години у Шевченківському районі на вул. Сальського, 11 за дівчиною в під'їзд зайшов невідомий чоловік. Він напав на неї, сильно побив і намагався зґвалтувати", — уточнили у соцмережі.

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Нападник

Нападник

Скріншот

Також були названі деякі прикмети нападника. Його зріст близько 180-185 см, на вигляд близько 30 років, коротке волосся, худорляве обличчя із западинами на щоках. Був вдягнений у сині шорти і чорну футболку.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 14 квітня за адресою вулиця Озерна, 20 невідомий чоловік зґвалтував 21-річну дівчину. Постраждала проживає у будинку, біля якого і трапився злочин.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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