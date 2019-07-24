Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Кримінал

Напали біля під'їзду: в Києві пара грабіжників потрапила на камери

1.7т Читати матеріал російською

У Києві пара зловмисників вчинила спробу пограбування дівчини просто біля під'їзду житлового будинку.

Вони спробували відібрати її речі на вул. Срібнокільська, 12, повідомили в групі "Позняки Осокорки Харківський" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Була спроба пограбування цією парочкою, дівчина змогла відбитися. Хто дізнається – зверніться в поліцію", – попросили в соцмережі.

Новини
У Києві злодійка потрапила на камери спостереження у відомому ТЦ
Зловмисники

Зловмисники

Скріншот

На оприлюдненому відеозаписі видно, що чоловік та жінка з валізою йшли від під'їзду до виходу з двору. Помітивши дівчину, яка йшла на зустріч, жінка повернулася назад, а хлопець зайшов за спину незнайомки і потім пішов за нею слідом.

Чоловік почав переслідування

Чоловік почав переслідування

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на камери відеоспостереження потрапила дівчина, яка викрала велосипед прямо з-під магазину на вулиці Заболотного, 20а.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel