Напали біля під'їзду: в Києві пара грабіжників потрапила на камери

У Києві пара зловмисників вчинила спробу пограбування дівчини просто біля під'їзду житлового будинку.

Вони спробували відібрати її речі на вул. Срібнокільська, 12, повідомили в групі "Позняки Осокорки Харківський" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Була спроба пограбування цією парочкою, дівчина змогла відбитися. Хто дізнається – зверніться в поліцію", – попросили в соцмережі.

Новини У Києві злодійка потрапила на камери спостереження у відомому ТЦ

Зловмисники Скріншот

На оприлюдненому відеозаписі видно, що чоловік та жінка з валізою йшли від під'їзду до виходу з двору. Помітивши дівчину, яка йшла на зустріч, жінка повернулася назад, а хлопець зайшов за спину незнайомки і потім пішов за нею слідом.

Чоловік почав переслідування Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у Києві на камери відеоспостереження потрапила дівчина, яка викрала велосипед прямо з-під магазину на вулиці Заболотного, 20а.

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