МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
LadyCity

Напад влаштували іноземці: з'явилися нові деталі про збройне пограбування ювелірного у Києві

5.9тЧитати новину російською

Грабіжники, які вчинили збройний напад на ювелірний ломбард у Києві, ретельно готувалися до злочину. Крім цього встановлено, що нападники є іноземцями.

Такий висновок правоохоронці зробили після вивчення записів із камер відеоспостереження на місці НП, повідомили у прес-службі Національної поліції Києва.

"Нападники поводилися дуже зухвало, і, на жаль, через цей напад загинув охоронець. Проаналізувавши зібрану інформацію, можемо сказати, що грабіжники чітко спланували розбій: вибрали зручний час, коли в місті не буде заторів, прорахували шляхи відходу і навіть місце стоянки машини", - розповів тимчасовий в.о. начальника Головного управління Національної поліції Києва Віктор Нечитайло.

Новини
Пограбування "Міс України" у Києві: з'явилися подробиці

Національна поліція України

Національна поліція України

Правоохоронець зазначив, що злочинці намагалися знищити речові докази: вони підпалили авто, в якому була зброя. Також Нечитайло звернув увагу на те, що грабіжники не є українцями: між собою вони говорили іноземною мовою.

Національна поліція України

Національна поліція України

У слідства є підстави вважати, що зловмисники перед злочином вивчали магазин і місце, де вони кинули авто. Коли вони пересувалися гаражним кооперативом, куди приїхали на машині, то закривали обличчя саме в тих місцях, де знаходилися камери відеоспостереження.

"За словами свідків, на вчинення злочину у них пішло кілька хвилин. При цьому вони добре орієнтувалися в магазині: про це свідчить те, що нападники забрали з ювелірного здебільшого прикраси з коштовними каменями", - повідомив Нечитайло.

Національна поліція України

Нагадаємо, що за попередньою оцінкою грабіжники вкрали прикрас на приблизну суму 5 мільйонів гривень. Вони увірвалися до ювелірного ломбарду близько 20-ї години 12 серпня і кілька разів вистрілили в охоронця.

Потерпілий загинув на місці події, а зловмисники тікали з автоматом просто по вулиці. Як писав OBOZREVATEL, відеозапис моменту пограбування оприлюднив свідок.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
0
Смішно
2
Цікаво
15
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
А Геращенко с Аваковым тоже украинцами не являются, поскольку говорят на иностранном языке?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наші блоги