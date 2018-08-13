Напад влаштували іноземці: з'явилися нові деталі про збройне пограбування ювелірного у Києві

Грабіжники, які вчинили збройний напад на ювелірний ломбард у Києві, ретельно готувалися до злочину. Крім цього встановлено, що нападники є іноземцями.

Такий висновок правоохоронці зробили після вивчення записів із камер відеоспостереження на місці НП, повідомили у прес-службі Національної поліції Києва.

"Нападники поводилися дуже зухвало, і, на жаль, через цей напад загинув охоронець. Проаналізувавши зібрану інформацію, можемо сказати, що грабіжники чітко спланували розбій: вибрали зручний час, коли в місті не буде заторів, прорахували шляхи відходу і навіть місце стоянки машини", - розповів тимчасовий в.о. начальника Головного управління Національної поліції Києва Віктор Нечитайло.

Національна поліція України

Національна поліція України

Правоохоронець зазначив, що злочинці намагалися знищити речові докази: вони підпалили авто, в якому була зброя. Також Нечитайло звернув увагу на те, що грабіжники не є українцями: між собою вони говорили іноземною мовою.

Національна поліція України

Національна поліція України

У слідства є підстави вважати, що зловмисники перед злочином вивчали магазин і місце, де вони кинули авто. Коли вони пересувалися гаражним кооперативом, куди приїхали на машині, то закривали обличчя саме в тих місцях, де знаходилися камери відеоспостереження.

"За словами свідків, на вчинення злочину у них пішло кілька хвилин. При цьому вони добре орієнтувалися в магазині: про це свідчить те, що нападники забрали з ювелірного здебільшого прикраси з коштовними каменями", - повідомив Нечитайло.

Національна поліція України

Нагадаємо, що за попередньою оцінкою грабіжники вкрали прикрас на приблизну суму 5 мільйонів гривень. Вони увірвалися до ювелірного ломбарду близько 20-ї години 12 серпня і кілька разів вистрілили в охоронця.

Потерпілий загинув на місці події, а зловмисники тікали з автоматом просто по вулиці. Як писав OBOZREVATEL, відеозапис моменту пограбування оприлюднив свідок.