Напад біля "обмінника" в Києві: жертві залили очі з його ж балончика

У Дніпровському районі Києва біля пункту обміну валют стався розбійний напад.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, увечері 22 жовтня на проспекті Соборності на чоловіка напали двоє невідомих.

Злочинці підбігли, коли він сидів у своєму автомобілі. Схопили з переднього сидіння балончик зі сльозогінним газом і застосували його проти власника. Потім вирвали сумку з грошима і втекли на автомобілі Lanos.

За інформацією джерела, сума була відносно невеликою (враховуючи інші напади) - близько 10 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві дівчина дала відсіч грабіжникам у власній квартирі, однак бандитам у балаклавах вдалося винести велику суму готівки.