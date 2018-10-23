МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Напад біля "обмінника" в Києві: жертві залили очі з його ж балончика

4.7тЧитати матеріал російською

У Дніпровському районі Києва біля пункту обміну валют стався розбійний напад.

Як розповіло джерело OBOZREVATEL, увечері 22 жовтня на проспекті Соборності на чоловіка напали двоє невідомих.

Злочинці підбігли, коли він сидів у своєму автомобілі. Схопили з переднього сидіння балончик зі сльозогінним газом і застосували його проти власника. Потім вирвали сумку з грошима і втекли на автомобілі Lanos.

Напад біля "обмінника" в Києві: жертві залили очі
Новини
"Відморозки готові вбивати": у Києві стався озброєний напад

За інформацією джерела, сума була відносно невеликою (враховуючи інші напади) - близько 10 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві дівчина дала відсіч грабіжникам у власній квартирі, однак бандитам у балаклавах вдалося винести велику суму готівки.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналЕксклюзивНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
кримінал
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
3
Смішно
0
Цікаво
12
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги