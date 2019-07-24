Намагався зґвалтувати в під'їзді: у Києві показали фото небезпечного педофіла

У Києві розшукують педофіла, який намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку в під'їзді багатоповерхового будинку.

Повідомлення про злочин надійшло до Оболонського УП 23 липня о 16:06, пише "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook.

Відомо, що зловмисник слідував за дитиною ще на подвір'ї, а потім зайшов за нею слідом у будинок на проспекті Маршала Рокоссовського, 10А.

Ілюстрація Status Quo

"Підозрюваний напав на жертву в під'їзді житлового будинку... Намагався здійснювати фотозйомку геніталій жертви камерою мобільного телефону", – сказано в повідомленні.

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

Підозрюваному 20 років, зріст – близько 190 см, обличчя видовжене, волосся темне, очі, ймовірно карі, ніс із "горбинкою", кінчик носа кілька "приплющений".

facebook.com/KyivOperativ

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка могла б допомогти слідству, будь ласка, негайно повідомте на лінію "102", – сказано в повідомленні.

facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, з власних джерел журналістам нашого видання стало відомо, що педофіл напав на дівчинку в тамбурі, кинувши на підлогу. Їй вдалося вирватися, але коли вона відкрила ключем двері квартири, чоловік заштовхав її всередину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

В Одеській області чоловік зґвалтував 9-річного хлопчика, який гуляв біля ставка. 63-річного підозрюваного затримали за гарячими слідами.

У Дніпропетровській області затримали літнього чоловіка, який зґвалтував свою внучку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!