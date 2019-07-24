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Намагався зґвалтувати в під'їзді: у Києві показали фото небезпечного педофіла

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У Києві розшукують педофіла, який намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку в під'їзді багатоповерхового будинку.

Повідомлення про злочин надійшло до Оболонського УП 23 липня о 16:06, пише "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook.

Відомо, що зловмисник слідував за дитиною ще на подвір'ї, а потім зайшов за нею слідом у будинок на проспекті Маршала Рокоссовського, 10А.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Status Quo

"Підозрюваний напав на жертву в під'їзді житлового будинку... Намагався здійснювати фотозйомку геніталій жертви камерою мобільного телефону", – сказано в повідомленні.

Намагався зґвалтувати в під'їзді: у Києві показали фото небезпечного педофіла

facebook.com/KyivOperativ

Намагався зґвалтувати в під'їзді: у Києві показали фото небезпечного педофіла

facebook.com/KyivOperativ

Підозрюваному 20 років, зріст – близько 190 см, обличчя видовжене, волосся темне, очі, ймовірно карі, ніс із "горбинкою", кінчик носа кілька "приплющений".

Намагався зґвалтувати в під'їзді: у Києві показали фото небезпечного педофіла

facebook.com/KyivOperativ

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка могла б допомогти слідству, будь ласка, негайно повідомте на лінію "102", – сказано в повідомленні.

Намагався зґвалтувати в під'їзді: у Києві показали фото небезпечного педофіла

facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, з власних джерел журналістам нашого видання стало відомо, що педофіл напав на дівчинку в тамбурі, кинувши на підлогу. Їй вдалося вирватися, але коли вона відкрила ключем двері квартири, чоловік заштовхав її всередину.

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Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
педофiли фотографии
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