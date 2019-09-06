Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:50
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Намагався зґвалтувати: у Києві розшукують небезпечного чоловіка. Фото і прикмети

22.8т Читати матеріал російською

У Києві за спробу зґвалтування Деснянське управління поліції розшукує чоловіка.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний". У мережі з’явилися фото підозрюваного (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На вигляд чоловіку приблизно 40 років, зріст – 180-185 см, кремезної тілобудови, темно-русяве волосся із залисиною.

У Києві розшукують чоловіка за спробу зґвалтування

У Києві розшукують чоловіка за спробу зґвалтування

"Київ Оперативний"

Він може бути одягнений у сорочку світлого кольору в клітинку із короткими рукавами, сині джинсові шорти, темні кросівки із білою підошвою, а також бути із чорною сумкою через плече.

Новини
Казав, що месія: водій BlaBlaCar зґвалтував пасажирку на Черкащині
У Києві розшукують чоловіка за спробу зґвалтування

У Києві розшукують чоловіка за спробу зґвалтування

Київ Оперативний

З'явилися прикмети підозрюваного

З'явилися прикмети підозрюваного

Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'яний 19-річний житель села Мала Вільшанка (Київська область) зґвалтував 15-річну дівчину. А пізніше у Києві в парку Андрія Малишка на очах у 14-річної дівчинки зґвалтували її 38-річну матір, погрожуючи їй ножем. НП трапилася пізно ввечері 5 вересня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
зґвалтування
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
72
2
Смішно
0
Цікаво
45
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Масленко Валентин
Масленко Валентин
ЦЕЖ БЕРЕЗА-БЛ?ХЕР!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Golan Sim
Golan Sim
Нацбатовец на "отдыхе"..
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
васильевич василий
васильевич василий
Это Парубий
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3

Блоги / думки

ads pixel