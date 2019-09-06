Намагався зґвалтувати: у Києві розшукують небезпечного чоловіка. Фото і прикмети

У Києві за спробу зґвалтування Деснянське управління поліції розшукує чоловіка.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний". У мережі з’явилися фото підозрюваного (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На вигляд чоловіку приблизно 40 років, зріст – 180-185 см, кремезної тілобудови, темно-русяве волосся із залисиною.

У Києві розшукують чоловіка за спробу зґвалтування "Київ Оперативний"

Він може бути одягнений у сорочку світлого кольору в клітинку із короткими рукавами, сині джинсові шорти, темні кросівки із білою підошвою, а також бути із чорною сумкою через плече.

У Києві розшукують чоловіка за спробу зґвалтування Київ Оперативний

З'явилися прикмети підозрюваного Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'яний 19-річний житель села Мала Вільшанка (Київська область) зґвалтував 15-річну дівчину. А пізніше у Києві в парку Андрія Малишка на очах у 14-річної дівчинки зґвалтували її 38-річну матір, погрожуючи їй ножем. НП трапилася пізно ввечері 5 вересня.

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