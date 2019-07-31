Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Намагався втекти: в Києві затримали "буйного" водія. Момент потрапив на відео

868 Читати матеріал російською

У Києві водій влаштував ДТП і намагався втекти з місця події. Чоловіка затримали інші учасники аварії і передали його поліції.

Очевидці повідомили OBOZREVATEL, що НП трапилася 31 липня на вул. Васильківській, 92 в Голосіївському районі. Вантажівка Hyundai і легковик Toyota зупинилися на червоний сигнал світлофора, як раптом в них влетів автомобіль Renault.

"Водій автомобіля і дівчина-пасажирка почали тікати. Люди кинулися за ними. Дівчину наздогнати не змогли, а ось водія затримали і привели на місце події", – повідомили очевидці.

За їхніми словами, водій легковика був п'яний і намагався ховати документи в кронах дерева.

Поліція спілкується з водієм

Поліція спілкується з водієм

Новини
Водія вирізали: в Новомосковську сталося жахливе ДТП. Фото

За словами очевидців, після приїзду поліції водій продовжував вести себе неадекватно.

"Він хамив, смикав поліцейського за одяг, за що і був затриманий копами. У поліцейській машині чоловік продовжував поводитися буйно", – додали свідки.

ДТП в Києві

ДТП в Києві

ДТП в Києві

ДТП в Києві

ДТП в Києві

ДТП в Києві

Новини
Наречений загинув, а мама в комі: подробиці жахливої ДТП під Одесою

Як писав OBOZREVATEL, в Кропивницькому інструктор з водіння збив школярку-велосипедиста. Від отриманих травм дитина померла на місці події.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ексклюзив Війна на дорогах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel