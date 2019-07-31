Намагався втекти: в Києві затримали "буйного" водія. Момент потрапив на відео

У Києві водій влаштував ДТП і намагався втекти з місця події. Чоловіка затримали інші учасники аварії і передали його поліції.
Очевидці повідомили OBOZREVATEL, що НП трапилася 31 липня на вул. Васильківській, 92 в Голосіївському районі. Вантажівка Hyundai і легковик Toyota зупинилися на червоний сигнал світлофора, як раптом в них влетів автомобіль Renault.
"Водій автомобіля і дівчина-пасажирка почали тікати. Люди кинулися за ними. Дівчину наздогнати не змогли, а ось водія затримали і привели на місце події", – повідомили очевидці.
За їхніми словами, водій легковика був п'яний і намагався ховати документи в кронах дерева.
Поліція спілкується з водієм
За словами очевидців, після приїзду поліції водій продовжував вести себе неадекватно.
"Він хамив, смикав поліцейського за одяг, за що і був затриманий копами. У поліцейській машині чоловік продовжував поводитися буйно", – додали свідки.
ДТП в Києві
ДТП в Києві
ДТП в Києві
Як писав OBOZREVATEL, в Кропивницькому інструктор з водіння збив школярку-велосипедиста. Від отриманих травм дитина померла на місці події.
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