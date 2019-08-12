Намагалися збити автомобілем: в Києві іноземці влаштували бійку у відповідь на зауваження

У ніч на 12 серпня в Києві, на вулиці Бориса Гмирі, 6, між місцевими жителями та іноземцями виник конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік зробив зауваження щодо гучної музики в автомобілі громадян іншої країни, а ті спробували наїхати на нього.

Як повідомив "Информатор", у відповідь місцевий житель розбив лобове скло авто, після чого іноземці влаштували бійку (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За даними поліції, гості країни, які навчаються і тимчасово проживають в Україні, під'їхали до будинку і ввімкнули гучну музику в своєму авто. Житель Києва зробив зауваження хлопцям і дівчатам в агресивній формі.

Затриманий Информатор

Іноземці відреагували неадекватно і спробували наїхати на чоловіка, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Обурившись, він розбив лобове скло в автомобілі.

Після цього між опонентами зав'язалася бійка, в ході якої двоє місцевих жителів отримали травми: їх госпіталізували.

Наряд патрульної поліції затримав одного з іноземців, адже він поводився дуже агресивно.

З автомобіля правоохоронців затриманий викрикував нецензурні слова англійською і погрожував вбити чоловіка — учасника конфлікту. Також один з іноземців намагався вибити камеру з рук оператора видання і вимагав припинити зйомку.

Правоохоронці перевірили гостей країни на драгері. Прилад показав, що в організмі водія авто 0.29 проміле алкоголю. Друзі затриманого, які також були напідпитку, запевняли журналістів і перехожих, що причина затримання — темний колір шкіри.

Люди Информатор

Поліція й іноземці Информатор

Авто Информатор

Поліція й іноземець Информатор

Поліція Информатор

Авто поліції Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Печерському районі Києва, в одному з ресторанів на бульварі Лесі Українки, між двома компаніями виник конфлікт, в ході якого двом чоловікам завдали удари кухонними ножами і виделками.

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