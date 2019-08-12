Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Намагалися збити автомобілем: в Києві іноземці влаштували бійку у відповідь на зауваження

1.1т Читати матеріал російською

У ніч на 12 серпня в Києві, на вулиці Бориса Гмирі, 6, між місцевими жителями та іноземцями виник конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік зробив зауваження щодо гучної музики в автомобілі громадян іншої країни, а ті спробували наїхати на нього.

Як повідомив "Информатор", у відповідь місцевий житель розбив лобове скло авто, після чого іноземці влаштували бійку (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За даними поліції, гості країни, які навчаються і тимчасово проживають в Україні, під'їхали до будинку і ввімкнули гучну музику в своєму авто. Житель Києва зробив зауваження хлопцям і дівчатам в агресивній формі.

Затриманий

Затриманий

Информатор

Іноземці відреагували неадекватно і спробували наїхати на чоловіка, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Обурившись, він розбив лобове скло в автомобілі.

Після цього між опонентами зав'язалася бійка, в ході якої двоє місцевих жителів отримали травми: їх госпіталізували.

Новини
В Одесі на пляжі по-звірячому вбили студента-іноземця

Наряд патрульної поліції затримав одного з іноземців, адже він поводився дуже агресивно.

З автомобіля правоохоронців затриманий викрикував нецензурні слова англійською і погрожував вбити чоловіка — учасника конфлікту. Також один з іноземців намагався вибити камеру з рук оператора видання і вимагав припинити зйомку.

Правоохоронці перевірили гостей країни на драгері. Прилад показав, що в організмі водія авто 0.29 проміле алкоголю. Друзі затриманого, які також були напідпитку, запевняли журналістів і перехожих, що причина затримання — темний колір шкіри.

Люди

Люди

Информатор

Поліція й іноземці

Поліція й іноземці

Информатор

Авто

Авто

Информатор

Поліція й іноземець

Поліція й іноземець

Информатор

Поліція

Поліція

Информатор

Авто поліції

Авто поліції

Информатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Печерському районі Києва, в одному з ресторанів на бульварі Лесі Українки, між двома компаніями виник конфлікт, в ході якого двом чоловікам завдали удари кухонними ножами і виделками.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
конфлікт бійка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...