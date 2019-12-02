Намагалися вивезти до окупованого Криму: на Київщині затримали "елітних" крадіїв

На Київщині викрили та затримали "елітних" крадіїв машин. Їхній "автопарк" вміщував Jaguar, Lexus, Land Rover та інші транспортні засоби.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області на своїй сторінці у Facebook. Злочинна організація діяла у різних регіонах України та займалася викраденням автомобілів преміум класу (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці провели 15 обшуків на Київщині та у столиці, Полтаві, Львові, а також інших населених пунктах країни, за адресами проживання затриманих та місцями відстою викрадених машин.

На Київщині затримали "елітних" крадіїв Поліція Київщини

В ролі речових доказів вилучили спецтехніку для прописки ключів до авто, пристрої для відчинення та заведення авто та пристрій для пошуку GPS маячків, а також номерні знаки та дев’ять свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. У підозрюваних виявили зброю, набої та вибухові пристрої.

Цих осіб разом із доказами доставили до поліції для подальшого проведення слідчих дій. Їх затримали в порядку ст. 208 КПК України, також їм буде оголошено про підозру, а потім – обрано міру запобіжного заходу.

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В процесі слідчих дій шість авто вилучили та доставили на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів. Деякі з викрадених машин затримали перед пропускним пунктом з тимчасово окупованою територією Криму.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та за ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

На Київщині викрили та затримали елітних крадіїв машин Поліція Київської області

Їх "автопарк" вміщував Jaguar, Lexus, Land Rover та інші транспортні засоби Поліція Київської області

Злочинна організація діяла у різних регіонах України Поліція Київської області

Злочинна організація діяла у різних регіонах України Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Оболонському районі Києва у судді Господарського суду міста викрали елітний автомобіль Lexus. Подія трапилася біля одного з ресторанів.

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