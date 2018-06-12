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"Налякали до смерті": у Києві "засвітилися" зломщики квартир

3.2тЧитати новину російською

У Дніпровському районі Києва помітили зломщиків, які ходять по під'їздах і намагаються відкрити двері квартир.

Про те, за якою схемою діють зловмисники, розповіли в групі "Київ Оперативний" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця матеріалу).

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"11 червня на вул. Райдужна, 47, була неодноразова спроба злому двома чоловіками. Вони поламали дверну ручку у мене на дверях і "налякали до смерті" дівчину, яка в той момент була вдома. Сусідці вони намагалися зламати комору, але нічого не вийшло", - розповіли очевидці в групі.

Як писав OBOZREVATEL, на вулицях Києва орудувала банда злодіїв, яка зривала з жінок коштовності.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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