Під Києвом Porsche влаштував ДТП з маршруткою: з'явилися неочікувані подробиці

Автомобіль Porsche Cayenne, який влаштував смертельну ДТП з маршруткою в Бучі під Києвом, належить одному з банків.

Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел. На фото, яке опублікували очевидці аварії видно, державний номер позашляховика АА 5116 ТВ.

Дане авто належить юридичній особі, а саме ПриватБанку (код ЄДРПОУ - 14360570).

Спікер обласної поліції Микола Жукович підтвердив OBOZREVATEL, що в ДТП загинули двоє людей, ще трьох госпіталізували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом Уповноважений президента Микола Кулеба разом з синами потрапив в жорстку аварію. З'ясувалося, що омбудсмен поїхав на червоне світло.

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