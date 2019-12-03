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3 грудня • оновлено в 20:42
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Під Києвом Porsche влаштував ДТП з маршруткою: з'явилися неочікувані подробиці

2.2т
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Автомобіль Porsche Cayenne, який влаштував смертельну ДТП з маршруткою в Бучі під Києвом, належить одному з банків.

Про це OBOZREVATEL дізнався з власних джерел. На фото, яке опублікували очевидці аварії видно, державний номер позашляховика АА 5116 ТВ.

Дане авто належить юридичній особі, а саме ПриватБанку (код ЄДРПОУ - 14360570).

Спікер обласної поліції Микола Жукович підтвердив OBOZREVATEL, що в ДТП загинули двоє людей, ще трьох госпіталізували.

Під Києвом Porsche влаштував ДТП з маршруткою: подробиці
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Під Києвом Porsche влаштував ДТП з маршруткою: подробиці
Під Києвом Porsche влаштував ДТП з маршруткою: подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом Уповноважений президента Микола Кулеба разом з синами потрапив в жорстку аварію. З'ясувалося, що омбудсмен поїхав на червоне світло.

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Автор
Антон Степанов Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто ПриватБанк
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