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Налетіли ззаду: у Києві жорстоко побили дочку загиблого волонтера

18.1тЧитати новину російською

У п'ятницю, 17 серпня, в Києві на Троєщині сильно побили дочку померлого волонтера Анастасію Павлову.

"Дочку мого покійного друга Сергія, який з перших днів війни відчайдушно волонтерів для української армії, побили вчора вночі", - написав у своєму facebook волонтер Тім Златкін.

Побита дівчина описала в facebook події того вечора.

"Тоді була я одна і 6 чоловік проти мене, з який 4 хлопця... Я вийшла зустріти друга, ззаду налетіли і просто відключилася на секунду, а потім почали іржати і говорити типу, якщо вона зараз встане і зачепить Карину, то ми її з ніг погасимо", - написала вона.

Анастасія Павлова зазначила, що вона перелякалася і не очікувала нападу, оскільки та людина, яка запропонувала зустрітися, була другом сім'ї.

"Він підтримав нас у скрутну хвилину... Йому тато простив усе, що це людина зробила тоді, коли він був живий ще і вкрав його ніж", - додала вона.

Павлова повідомила, що звернулася в Лікарню швидкої допомоги, але поліція на виклик до ЛШП не приїхала. А лікарі не виключили, що у дівчини можуть бути ускладнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня в м. Дніпро померла відомий волонтер і громадський діяч Анна Яценко.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Місце
УкраїнаКиїв
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Макарова Виктория
Макарова Виктория
Детей трогать не нужно, если конечно дочка этого пособника хохлоубийцам не была такая же отбитая на всю голову.
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Краско Евгения
Краско Евгения
А что ты ожидала от свидомых, девочка? Предадут, продадут за тридцать серебрянников.
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Моня
Моня
".. У зв`язку з рiзким покращенням рiвнєм життя в Українi ще знаходяться в нас такi люди, котрi цього ще не зрозумiли i тому роблять ще такi вчинкi", - А. Парубiй.
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