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/Кримінал

Наклали 27 швів: у Києві розфарбований дог нападає на домашніх собак

11.6тЧитати матеріал російською

У Києві агресивний пес породи аргентинський дог систематично нападає на домашніх собак під час їхніх прогулянок.

Одним з останніх постраждалих від нападок дога став лабрадор Маріо, рятувати якого довелося його власниці Анастасії та чотирьом перехожим, пише ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Було дуже багато крові, я нічого не могла зробити", ‒ розповіла дівчина про інцидент.

За її словами, бійка тварин тривала приблизно 15 хвилин. Відтягувати дога від лабрадора довелося чотирьом чоловікам, а у Маріо було травмовано вухо і щока та прокушена лапа. Ветеринари накладали 27 швів.

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Мешканці лівого берега стверджують, що Маріо ‒ далеко не єдиний собака, який постраждав від дога. Він раніше уже нападав на хазяйських псів, але власник продовжує його вигулювати без повідка і намордника. Примітно, що пес розфарбований, як скелет ‒ саме завдяки цьому його і запам'ятали очевидці численних нападів.

Напад дога

Напад дога

ТСН скріншот

Анастасія стверджує, що патруль, викликаний нею на місце події, так і не приїхав. Вона написала заяву в поліцію, але власник дога не поспішає відшкодовувати збиток. Крім того, він не відповідає на телефонні дзвінки.

Як писав OBOZREVATEL, у січня 2018 три домашніх собаки на смерть загризли односельчанина їх власника, екс-учасника АТО Володимира Томіліна. За вбивство був покараний не господар собак, Анатолій Алексеєнко, а його літній батько-пенсіонер Дмитро.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
нету кому пристрелить или переломать кости хазяину и собаке
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Сергеева Лариса
Сергеева Лариса
Аргентинского дога категорически нельзя содержать в семье , где есть дети, т.к. он выведен для поимки беглых рабов, сразу бросается на бегущего.Крайне опасная собака.Я люблю животных, но проще нанять охотника и пристрелить собаку, чем потерять ребёнка, от украинской полиции помощи не дождёшься
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Venko Alla
Venko Alla
Почему мужчины не убили этого дога вместе с хозяином, зачем отпустили? Ведь от них только зло!!! Таких тварей нельзя держать на земле! А лабрадорчику только здоровья и желаю!!
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