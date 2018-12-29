Наклали 27 швів: у Києві розфарбований дог нападає на домашніх собак

У Києві агресивний пес породи аргентинський дог систематично нападає на домашніх собак під час їхніх прогулянок.

Одним з останніх постраждалих від нападок дога став лабрадор Маріо, рятувати якого довелося його власниці Анастасії та чотирьом перехожим, пише ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Було дуже багато крові, я нічого не могла зробити", ‒ розповіла дівчина про інцидент.

За її словами, бійка тварин тривала приблизно 15 хвилин. Відтягувати дога від лабрадора довелося чотирьом чоловікам, а у Маріо було травмовано вухо і щока та прокушена лапа. Ветеринари накладали 27 швів.

Мешканці лівого берега стверджують, що Маріо ‒ далеко не єдиний собака, який постраждав від дога. Він раніше уже нападав на хазяйських псів, але власник продовжує його вигулювати без повідка і намордника. Примітно, що пес розфарбований, як скелет ‒ саме завдяки цьому його і запам'ятали очевидці численних нападів.

Напад дога ТСН скріншот

Анастасія стверджує, що патруль, викликаний нею на місце події, так і не приїхав. Вона написала заяву в поліцію, але власник дога не поспішає відшкодовувати збиток. Крім того, він не відповідає на телефонні дзвінки.

Як писав OBOZREVATEL, у січня 2018 три домашніх собаки на смерть загризли односельчанина їх власника, екс-учасника АТО Володимира Томіліна. За вбивство був покараний не господар собак, Анатолій Алексеєнко, а його літній батько-пенсіонер Дмитро.