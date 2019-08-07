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Накинувся посеред вулиці: у Києві грабіжник напав на жінку. Фото

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У Шевченківському районі Києва чоловік зірвав із шиї жінки золотий ланцюжок і намагався втекти. Його спіймав перехожий та передав правоохоронцям.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, до чергової частини Шевченківського управління поліції від місцевого жителя надійшло повідомлення про те, що на вулиці Парково-Сирецькій затримали чоловіка, який пограбував пенсіонерку (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію.

Затриманий

Затриманий

Поліція Києва

Працівники карного розшуку з'ясували, що зловмисник підбіг до потерпілої, зірвав із шиї золоту прикрасу та почав тікати. Його спіймав чоловік, який перебував неподалік, і передав правоохоронцям.

Новини
У Києві грабіжник з'їв золотий ланцюжок потерпілої

Грабіжника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Це – уродженець міста Кропивницький, 1984 року народження, раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів. У нього при поверхневому огляді правоохоронці виявили та вилучили речовий доказ.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Правопорушнику повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Автомобілі

Автомобілі

Поліція Києва

Ланцюжок

Ланцюжок

Поліція Києва

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
грабеж
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