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/Кримінал

Накинувся і бив у обличчя: в Києві напали на дівчину в підземному переході

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У Києві чоловік напав на дівчину і почав її бити в обличчя. Після того, як вона покликала на допомогу, кривдник наніс ще один удар.

Надзвичайна подія трапилася в підземному переході на вул. Польовій, повідомили в прес-службі поліції Києва. Постраждалою виявилася випадкова перехожа.

"Дівчина піднімалася сходами в переході і у неї стався конфлікт із незнайомцем. Він вдарив її в обличчя, дівчина впала і розбила мобільний телефон", ‒ пояснили в поліції.

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Постраждала кликала на допомогу, але чоловік продовжив її бити. Затримати чоловіка вдалося очевидцям, які й утримували його до прибуття правоохоронців.

вул. Польова в Києві (приблизне місце нападу)

вул. Польова в Києві (приблизне місце нападу)

Google-карти

Затриманим виявився житель столиці, який раніше не мав проблем із законом. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Києві чоловіка побили в багатоповерхівці. На нього напав його сусід, якому не сподобалася гучна музика ввечері.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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