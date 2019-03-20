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/Кримінал

Накинулися біля під'їзду і били: в Києві напали на громадського активіста

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У Києві напали на активіста і співкоординатора столичного Штабу оборони Сергія Мельниченка. 10 березня група з п'яти чоловіків накинулася на нього біля під'їзду і почала бити.

Потерпілий зміг відбитися від двох зловмисників і пригрозити їм травматичною зброєю, повідомив на своїй сторінці у Facebook активіст Петро Михайленко.

"За нападом спостерігали декілька свідків-сусідів з будинку. Вони підтвердили, що троє чекали біля під'їзду, а двоє йшли слідом на Сергієм", ‒ уточнив Михайленко.

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У Києві напали на активіста

У Києві напали на активіста

Facebook Петро Михайленко

Він підкреслив, що потерпілий віднедавна перебуває в складі Комісії з перевірки інформації щодо резонансних об'єктів будівництва, створеної при КМДА. На думку друзів постраждалого, напад пов'язаний із боротьбою Мельниченка з незаконними новобудовами.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні 2018 року в Києві невідомі напали на активіста, який фіксував на фото незаконне будівництво. Вони відібрали й розбили його телефон.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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