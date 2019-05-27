ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
LadyCity

/Кримінал

Наділи мішок, зв'язали скотчем: у Києві на чоловіка напали біля дверей його квартири

1.7тЧитати матеріал російською

У Києві група зловмисників напала на чоловіка просто біля дверей його квартири, пограбувала і викрала автомобіль.

Злочин трапився у багатоповерхівці на проспекті Григоренка. На 26-річного мешканка будинку напали в загальному коридорі поверху, зв'язали і затягли в його ж квартиру. На голову потерпілого наділи мішок, а руки обмотали скотчем, повідомили в прес-службі поліції Києва.

"Зловмисники почали шукати гроші й коштовності. Вони вкрали ноутбук, три годинники, мобільний телефон, гаманець із кредитками й документами та ключі від автомобіля Skoda, на якому втекли", – повідомили правоохоронці.

Новини
Намагався скрутити шию: в супермаркеті Києва маніяк напав на дитину. Шокуюче відео
Викрадене авто

Викрадене авто

Поліція Києва

Украдені речі

Украдені речі

Поліція Києва

Зв'язаний чоловік тривалий час лежав на підлозі, але в результаті зміг звільнитися. Поліція за добу встановила особи трьох підозрюваних і затримала їх. Ними виявилися раніше судимі кияни.

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом група зловмисників викрала столичного бізнесмена. Інцидент стався приблизно о 19:30 24 травня. Вони зупинили його автомобіль, силоміць посадили в свій і викрали його іномарку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки