Наділи мішок, зв'язали скотчем: у Києві на чоловіка напали біля дверей його квартири

У Києві група зловмисників напала на чоловіка просто біля дверей його квартири, пограбувала і викрала автомобіль.

Злочин трапився у багатоповерхівці на проспекті Григоренка. На 26-річного мешканка будинку напали в загальному коридорі поверху, зв'язали і затягли в його ж квартиру. На голову потерпілого наділи мішок, а руки обмотали скотчем, повідомили в прес-службі поліції Києва.

"Зловмисники почали шукати гроші й коштовності. Вони вкрали ноутбук, три годинники, мобільний телефон, гаманець із кредитками й документами та ключі від автомобіля Skoda, на якому втекли", – повідомили правоохоронці.

Викрадене авто Поліція Києва

Украдені речі Поліція Києва

Зв'язаний чоловік тривалий час лежав на підлозі, але в результаті зміг звільнитися. Поліція за добу встановила особи трьох підозрюваних і затримала їх. Ними виявилися раніше судимі кияни.

Як писав OBOZREVATEL, під Києвом група зловмисників викрала столичного бізнесмена. Інцидент стався приблизно о 19:30 24 травня. Вони зупинили його автомобіль, силоміць посадили в свій і викрали його іномарку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!