"Вкрала просто з-під магазину!" У Києві злодійка потрапила на камери спостереження

У Києві дівчина викрала велосипед просто з-під магазину на вулиці Заболотного, 20а.

Перед цим вона зрізала трос, яким велосипед був пристібнутий. Про це написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

"Наче доволі мила дівчина, а взяла і викрала велосипед просто з-під магазину АТБ, що на Заболотного, 20а. До того ж не просто взяла і поїхала, а перед цим ще й зрізала металевий трос, на який було пристібнуто байк", – йдеться в повідомленні.

Ймовірна злодійка

Всіх, хто має інформацію про дівчину, попросили звернутися в поліцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 21 липня, у Києві правоохоронці затримали жінку, яка намагалась викрасти гаманець у дівчини. Її не вперше впіймали за такий злочин.

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