"Начальнику, шо, апять?" У Києві "на гарячому" спіймали зухвалу банду підлітків. Фото

У Києві правоохоронці "на гарячому" затримали сімох осіб, зокрема й підлітків, які напали на туристку з Індії та викрали її гаманець із документами, картками й грошима.

Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook. Наймолодша затримана – 2004 року народження, раніше судима за крадіжку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Му" – каже коровка, "кря" – каже качечка, "начальнику, шо, апять" – кажуть ці затримані, коли знову опинилися у наручниках після здійснення чергової крадіжки. Затримали, як завжди, "на гарячому" співробітники поліції ОПВ УКР", – йдеться в повідомленні.

У Києві за крадіжку спіймали банду "Київ Оперативний"

У мережі опублікували список затриманих:

Еріка Тиберівна, 2004 року народження, раніше судима за крадіжку.

Агіца Юріївна, 1990 року народження.

Мілінда Тебелівна, 1987 року народження.

Єлизавета Юріївна, 1997 року народження.

Христина Олександрівна, 1998 року народження.

Єлизавета Каренівна, 2002 року народження.

Мойсей Елемерович, 1993 року народження, двічі судимий за крадіжку.

"Вся ця банда накинулася на жінку – туристку з Індії, 1998 року народження, та викрала її гаманець із документами, картками й грошима", – додали в дописі.

У Києві за крадіжку спіймали банду "Київ Оперативний"

У Києві за крадіжку спіймали банду "Київ Оперативний"

У Києві за крадіжку спіймали банду "Київ Оперативний"

У Києві за крадіжку спіймали банду "Київ Оперативний"

У Києві за крадіжку спіймали банду "Київ Оперативний"

У Києві за крадіжку спіймали банду "Київ Оперативний"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 29 серпня, у ТРЦ Smart Plaza, що на Оболоні у Києві, чоловік із жінкою нібито викрали мобільний телефон у співробітника магазину.

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