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29 жовтня • оновлено в 11:06
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На Житомирщині з "колонії" втік киянин з татуюваннями: фото та прикмети

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На Житомирщині з "Бердичівського виправного центру (№108)" втік неодноразово судимий киянин – 39-річний Сергій Солоха.

Як повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, чоловіка почали розшукувати.

Серед прикмет Солохи: зріст 165 см, темне із залисинами на скронях та маківці волосся, сірі очі.

На Житомирщині з "колонії" втік киянин із татуюваннями

На Житомирщині з "колонії" втік киянин із татуюваннями

Київ Оперативний

У нього також були татуювання, зокрема на обох передпліччях – "абстракція", на руках нижче ліктя – написи латиницею, на лівій – також "абстракція".

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Чоловік був вдягнений у чорну балонову куртку, сині джинси та при собі мав рюкзак чорного кольору.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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