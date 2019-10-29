На Житомирщині з "колонії" втік киянин з татуюваннями: фото та прикмети

На Житомирщині з "Бердичівського виправного центру (№108)" втік неодноразово судимий киянин – 39-річний Сергій Солоха.

Як повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook, чоловіка почали розшукувати.

Серед прикмет Солохи: зріст 165 см, темне із залисинами на скронях та маківці волосся, сірі очі.

На Житомирщині з "колонії" втік киянин із татуюваннями Київ Оперативний

У нього також були татуювання, зокрема на обох передпліччях – "абстракція", на руках нижче ліктя – написи латиницею, на лівій – також "абстракція".

Чоловік був вдягнений у чорну балонову куртку, сині джинси та при собі мав рюкзак чорного кольору.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Фастові Київської області з відділення поліції втік затриманий за грабіж Микола Смолінський.

На Житомирщині впіймали чоловіка, який у Фастові втік із відділення поліції.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!