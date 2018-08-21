На заарештованому будівництві в Києві "тітушки" напали на активіста

Невідомі молодики на будівництві в Києві по вул. Жилянській, 66-68, напали на активіста Романа Петушкова, який здійснював зйомку незаконного будівництва.

Як написав він у своєму Facebook, невідомі відібрали смартфон, на який здійснювалася зйомка, і розбили його об асфальт.

За словами Петушкова, за незаконними діями "тітушок" спостерігали поліцейські, посміхалися і заявили, що "у них немає можливості встановити особу людей, які були за парканом". При цьому копи турбувалися про те, що буде зламаний паркан, оскільки це чиясь власність.

Також молодики кидали світлошумові гранати і димові шашки, на що патрульні не відреагували.

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На виклик прибули також слідчі, взяли три заяви і сказали, що можуть тільки знайти камери забудовника протягом п'яти днів, але зайти на територію будівництва і встановити особи нападників вони не можуть. Нічого не робив і заступник начальника Голосіївського районного відділення поліції, який також приїхав на місце.

Варто відзначити, що раніше Голосіївський райсуд Києва заарештував земельну ділянку під житловим комплексом "Тридцять восьма перлина", забудовником якого виступає "Кадорр-Київ Плюс", що входить до складу одеської Kadorr Group бізнесмена сирійського походження Адана Ківана.

Столичну компанію звинувачують у порушенні містобудівного та земельного законодавства. Згідно з матеріалами справи, у 2010 році компанія "Сікс Старс Холдинг" орендувала вищезгадану земельну ділянку на 10 років для будівництва офісної будівлі. Потім "Кадорр-Київ Плюс" уклав договір суборенди з "Сікс Старс Холдинг". Дозвіл на будівництво офісної будівлі Державна архітектурно-будівельна інспекція дала в 2016 році. ГУ Держгеокадастру під час перевірки у 2017 році виявило перевищення площі ділянки, на якій ведеться будівництво, на 0,03 га.

Наразі прокуратура проводить розслідування щодо посадових осіб "Кадорр-Київ Плюс" за підозрою в зловживанні службовим становищем і незаконному проведенні земельних робіт на об'єкті археологічної спадщини.

Варто відзначити, що в портфелі Kadorr Group налічується понад 40 житлових комплексів, котеджні містечка в Одесі, а також торговельні та бізнес-центри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Вишневому Київської області на території одного з житлових комплексів невідомі побили активіста.