На вулицях Києва з'явились "місця для любителів штрафів": як виглядають. Фото

На вулицях Києва з'явилась дорожня розмітка яскравого помаранчевого кольору з написом “Місця для любителів штрафів”.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції України на своїй сторінці у Facebook. Таким чином правоохоронці вирішили звернути увагу водіїв на проблему неправильно припаркованих авто (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

“Неправильно припарковані авто не тільки створюють затори й ускладнюють рух для інших водіїв та пішоходів, але й стають причиною аварійних ситуацій. Ми зробили ці неправильні парковки, щоб ще раз, тепер іронічно, нагадати водіям про те, що тротуари, газони та пішохідні переходи – не місця для стоянки”, – пояснив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

На вулицях Києва з'явились "місця для любителів штрафів" Facebook/Патрульна поліція України

На вулицях Києва з'явились "місця для любителів штрафів" Facebook/Патрульна поліція України

На вулицях Києва з'явились "місця для любителів штрафів" Facebook/Патрульна поліція України

Так, помаранчеву розмітку нанесли у місцях, де найчастіше паркуються неправильно, і виключно на тих ділянках дороги, де зупинка або стоянка вже заборонена ПДР. Станом на 30 червня "місць для любителів штрафів" у Києві було 65, але планується, що їх буде понад 100.

На вулицях Києва з'явились "місця для любителів штрафів" Facebook/Патрульна поліція України

На вулицях Києва з'явились "місця для любителів штрафів" Facebook/Патрульна поліція України

Пост поліції Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 24 червня трапилася ДТП за участі пасажирського автобуса. Внаслідок аварії постраждали три особи. Їх було госпіталізовано.