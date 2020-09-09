У Києві вибухнув газ: стало відомо про нового постраждалого

Obozrevatel Кримінал 11:14, 9.09.2020 Оновлено: 11:28, 9.09.2020

У результаті вибуху цистерни в Деснянському районі Києва 9 вересня постраждало двоє осіб, одна з них загинула.

Як уточнило OBOZREVATEL інформоване джерело, другий отримав поранення.

"Надзвичайна подія трапилася на вулиці Віскозній, 3, можливо, під час проведення газозварювальних робіт. Усі деталі встановлюються. Загоряння не було. Зараз на місці події працює поліція", – зазначив співрозмовник.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Обухові Київської області в результаті вибуху газу в багатоповерхівці травмувався чоловік.

Коментувати
Кияни Кримінал

Дивіться також

У Туреччині під час відпочинку від коронавірусу помер українець. Фото

За Балухом велося стеження та били на смерть, – Чийгоз

Перемирие как операция Путина

"Квартал 95" виступав у готелі турецької фірми, що ремонтує дороги в Україні – розслідувачі

У Лівії збили російський військовий винищувач: пілот зняв відео