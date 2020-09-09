У Києві вибухнув газ: стало відомо про нового постраждалого

У результаті вибуху цистерни в Деснянському районі Києва 9 вересня постраждало двоє осіб, одна з них загинула.

Як уточнило OBOZREVATEL інформоване джерело, другий отримав поранення.

"Надзвичайна подія трапилася на вулиці Віскозній, 3, можливо, під час проведення газозварювальних робіт. Усі деталі встановлюються. Загоряння не було. Зараз на місці події працює поліція", – зазначив співрозмовник.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Обухові Київської області в результаті вибуху газу в багатоповерхівці травмувався чоловік.

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