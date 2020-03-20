У Деснянському районі Києва невідомий напав на чоловіка і завдав йому шість ножових поранень в область шиї та обличчя.

Відповідне відео в Telegram опублікував "Київ оперативний" (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

sq.com.ua

Інцидент стався на вулиці Бальзака, 16, масив Троєщина.

Перехожі наздогнали нападника і передали правоохоронцям. Постраждалого ушпиталили.

Причини інциденту встановлюються.

Увага! На відео присутні сцени насильства і нецензурна лайка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Крюковщині під Києвом підліток напав з ножем на 5-річного брата і тітку.

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