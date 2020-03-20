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21 березня • оновлено в 02:12
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На Троєщині на чоловіка напали з ножем. Фото і відео 18+

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У Деснянському районі Києва невідомий напав на чоловіка і завдав йому шість ножових поранень в область шиї та обличчя.

Відповідне відео в Telegram опублікував "Київ оперативний" (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

Шість ножових поранень шиї та обличчя: на Троєщині порізали чоловіка

sq.com.ua

Інцидент стався на вулиці Бальзака, 16, масив Троєщина.

Перехожі наздогнали нападника і передали правоохоронцям. Постраждалого ушпиталили.

Причини інциденту встановлюються.

Шість ножових поранень шиї та обличчя: на Троєщині порізали чоловіка

Увага! На відео присутні сцени насильства і нецензурна лайка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Крюковщині під Києвом підліток напав з ножем на 5-річного брата і тітку.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Київ
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