У Деснянському районі Києва невідомий напав на чоловіка і завдав йому шість ножових поранень в область шиї та обличчя.
Відповідне відео в Telegram опублікував "Київ оперативний" (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).
sq.com.ua
Інцидент стався на вулиці Бальзака, 16, масив Троєщина.
Перехожі наздогнали нападника і передали правоохоронцям. Постраждалого ушпиталили.
Причини інциденту встановлюються.
Увага! На відео присутні сцени насильства і нецензурна лайка
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Крюковщині під Києвом підліток напав з ножем на 5-річного брата і тітку.
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