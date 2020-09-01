На трасі під Києвом згорів пасажирський автобус. Відео та фото

Пожежники ліквідували загоряння автобуса на трасі під Києвом. pixabay.com

На трасі Київ – Одеса під час руху загорівся пасажирський автобус із людьми.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Київській області. Постраждалих під час інциденту немає.

"1 вересня о 15:25 в оперативно-диспетчерську службу Ставищанського району надійшло повідомлення про загорання автобуса "СЕТРА" на трасі Київ – Одеса біля села Сніжки", – йдеться у повідомленні.

У транспортному засобі перебувало 20 пасажирів, всі вони вийшли на вулицю після зупинки автобуса.

"Пожежу ліквідовано о 16:57. Постраждалих і загиблих немає", – відзначили в ДСНС.

Рятувальники уточнили, що для боротьби з вогнем задіяли дві одиниці спецтехніки та сім осіб особового складу.

На момент загоряння в автобусі було 20 пасажирів. Пресслужба ДСНС у Київській області

Рятувальники ліквідували пожежу. Пресслужба ДСНС у Київській області

Біля села Сніжки Київської області загорівся автобус. Google

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Як повідомляв OBOZREVATEL, неподалік від села Мар'янське Дніпропетровської області під час руху трасою загорівся автомобіль "ВАЗ 2106". Водій легковика не постраждав.

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