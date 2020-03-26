На трасі Київ-Одеса зіткнулись два автобуси та вантажівка: дві жертви, четверо постраждалих. Фото 18+

На трасі Київ-Одеса трапилася масштабна ДТП за участю вантажівки та двох автобусів, у результаті якої загинуло два водія, ще чотири особи постраждало.

Аварія відбулася 26 березня на 54 км автошляху. Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.

На місці було встановлено, що зіткнулися вантажний автомобіль Mersedes та два автобуси "ПАЗ".

На трасі Київ-Одеса зіткнулись два автобуси та вантажівка ГУ ДСНС України у Київській області

Рятувальники провели деблокацію потерпілих з понівечених автомобілів та передали їх працівникам медичної допомоги. В результаті ДТП два водія загинули на місці, ще чотири людини постраждало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, на Повітрофлотському проспекті, 26 березня трапилася моторошна ДТП за участю автомобіля служби таксі Bolt. В аварії загинула пасажирка машини, водія в критичному стані без свідомості госпіталізували.

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