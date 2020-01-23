На тілі 17 ножових поранень: у Києві по-звірячому зарізали чоловіка. Перші фото

У середу, 23 січня, в Києві виявили зарізаного чоловіка. Згідно з різними джерелами на тілі загиблого нарахували від 2 до 17 ножових поранень.

Подія трапилася близько 21:00 в Святошинському районі на вулиці Володимира Покотило, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За словами очевидця, біля будинку зустрілися двоє чоловіків. Вони стояли і розмовляли, коли третій підійшов і почав кричати на загиблого. Потім нападник з нецензурними виразами накинувся на чоловіка і вдарив його кілька разів ножем в живіт.

У Києві по-звірячому зарізали чоловіка Telegram-канал "Київ оперативний"

Після цього потерпілий впав, а решта пішли в невідомому напрямку. Загиблому на вигляд близько 30 років, він помер до прибуття лікарів.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики, кінологи і слідчо-оперативні групи. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

У Києві по-звірячому зарізали чоловіка Інформатор

У Києві по-звірячому зарізали чоловіка Інформатор

У Києві по-звірячому зарізали чоловіка Інформатор

У Києві по-звірячому зарізали чоловіка Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області 37-річний чоловік запросив дівчину на співбесіду, згвалтував, а потім намагався вбити.

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