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"На стовпах розвісити!" У Києві нахабно обікрали жінку з візочком. Відео

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У вівторок, 20 серпня, в Києві, в магазині біля станції метро "Осокорки", злодійка вкрала з дитячого візочка телефон, поки жінка розплачувалася на касі.

Про це написали на сторінці "Киев Оперативный" в Facebook. У мережі опублікували відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Вчора, 20.08, в магазинчику біля метро Осокорки, поки дівчина розплачувалася за воду дітям, у неї з візочка вкрали телефон", – йдеться в повідомленні.

Злодійка, яка обікрала жінку в Києві

Злодійка, яка обікрала жінку в Києві

Потерпіла вже написала заяву в поліцію, але шукає додаткову інформацію.

"Ця особа, напевно, робить це не вперше і не востаннє", – відзначили в пості.

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Користувачі почали обурено коментувати пост.

"Морду збільшити і на всіх стовпах розвісити", "У них, тв*рюк, нічого святого немає. І у дітей крадуть і відбирають", "Добре було б, щоб за крадіжку руки відрубували!" – прокоментували вони пост.

Обурені коментарі користувачів

Обурені коментарі користувачів

Скріншот

Обурені коментарі користувачів

Обурені коментарі користувачів

Скріншот

Обурені коментарі користувачів

Обурені коментарі користувачів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 9 серпня, в одному з супермаркетів Києва був затриманий за крадіжку відомій злодій – 48-річний Сергій Анатолійович.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
метро
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