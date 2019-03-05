На пустирі в Києві знайшли людські останки: фото та відео 18+

У вівторок, 5 березня, на пустирі поблизу Дарницького вокзалу в Києві були знайдені людські останки.

Як повідомляє "Інформатор", це трапилося на вулиці Привокзальній. Виклик на лінію 102 надійшов о 09:50.

За словами працівників Київзеленбуду, вони займалися прибиранням території, коли побачили на землі предмети, схожі на кістки. На місце прибули правоохоронці. Експерти оглянули знахідку та зробили висновок, що кістки справді належать людині. Вік і стать можна буде встановити тільки після проведення додаткових експертиз.

Відзначається, що поруч із місцем, де виявили кістки, з ґрунту дістали іншу частину останків. На місці працювала патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві біля багатоповерхівки знайшли труп жінки. Тіло лежало під вікнами 9-поверхового будинку, за попередніми даними, загибла була бездомною.

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