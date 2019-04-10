На ''проклятому місці'' під Києвом трапилася ДТП: момент потрапив на відео

Біля сумнозвісного світлофора на Одеській трасі під Києвом знову зіштовхнулися легкові автомобілі.

Аварія трапилася увечері 9 квітня на перехресті Чабани – Гатне. Відео моменту зіткнення опублікували в спільноті "Київ оперативний" у Facebook.

На кадрах, знятих камерою спостереження, видно, як один із водіїв відокремився від транспортного потоку, якому горів "червоний", і виїхав на середину перехрестя. Дочекавшись зручного моменту, водій почав повертати вліво. В цей момент у нього врізався легковик, який мчав по трасі.

Дивом у результаті зіткнення ніхто з водіїв і пасажирів не постраждав. Про це OBOZREVATEL повідомили в прес-службі ГУНП у Київській області.

Обставини аварії встановлюються.

ДТП під Києвом

Зазначимо, що перехрестя, на якому трапилася аварія, водії називають "проклятим місцем" через численні ДТП. Щоб знизити кількість аварій, дорожники, на вимогу громадськості, підключили світлофорний комплекс, який згодом довелося допрацьовувати.

Світлофор на Чабанах

Разом зі світлофором на Чабанах був встановлений світлофор у районі Південного кладовища. Але, як повідомили нашим журналістам водії, регулювальник вже три дні не працює.

Заступник начальника експлуатаційного утримання доріг Служби автомобільних доріг Київської області Олег Слободян розповів OBOZREVATEL, що проблема – в електропостачанні.

"Це питання буде вирішене в найближчі дні", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Світлофор на перехресті Чабани – Гатне вперше встановили в грудні 2016 року і протягом місяця він встиг заслужити скандальну славу, оскільки став причиною багатьох ДТП. Світлофор вимкнули.

8 грудня 2018 року автоматичний регулювальник знову увімкнули. Працювати він буде тимчасово, до будівництва і запуску двох дорожніх розв'язок.

У зв'язку з численними скаргами на роботу світлофора, глава Київської обласної адміністрації Олександр Терещук взяв проблему під свій контроль. Він також підкреслив, що світлофор на перехресті необхідний і прибирати його не будуть.

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