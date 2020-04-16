На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві у четвер, 16 квітня, обвалилися будівельні ліса.

Про це повідомили журналістки "5 каналу" Єва Ніколашвілі та Валерія Павленко на своїх сторінках у Twitter. Водночас очільниця пресслужби ГУ ДСНС в м. Києві Світлана Водолага у коментарі OBOZREVATEL відзначила, що рятувальників на місце не викликали (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Обвалилися будівельні ліса на Подільсько-Воскресенському мосту. Конструкції попадали у воду. Внизу катери. Про постраждалих поки нічого невідомо", "Обвалилася частина металевої конструкції Подільського мосту. Попередньо, від вітру завалилися будівельні ліса", – написали у мережі.

На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві обвалилися будівельні ліса Twitter/Єва Ніколашвілі

"У нас заявки (На виклик. – Ред.) не було. Якби ці ліса когось придавили, то нам би вже повідомили", – підкреслила Водолага.

На Подільсько-Воскресенському мосту в Києві обвалилися будівельні ліса Twitter/Єва Ніколашвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на мосту Патона трапився прорив трубопроводу, через що зі споруди просто у Дніпро почав стікати величезний потік гарячої води.