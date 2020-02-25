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25 лютого • оновлено в 17:57
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На під'їзді до Києва горів пасажирський автобус

1.2т
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На під'їзді до Києва спалахнув пасажирський автобус. Це помітили патрульні поліцейські, які одразу загасили пожежу.

Пасажирів евакуювали з салону. Про це написала пресслужба патрульної поліції на своєму сайті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Полум’я та хмару диму в задній частині автобуса інспектори помітили біля стаціонарного посту, що на автодорозі Київ – Чоп. Не вагаючись ані секунди, патрульні Олександр Пашко та Олександр Мазур одразу кинулись на допомогу", – йдеться у повідомленні.

На під'їзді до Києва горів пасажирський автобус

На під'їзді до Києва горів пасажирський автобус

Патрульна поліція Київської області

Пожежу оперативно локалізували за допомогою вогнегасників, на місце викликали рятувальників. За словами водія автобуса, причиною НП стала електропроводка. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

На підїзді до Києва горів пасажирський автобус. Патрульні загасили пожежу

На підїзді до Києва горів пасажирський автобус. Патрульні загасили пожежу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 лютого в Києві трапилася ДТП за участю фури і маршрутного автобуса №474 з людьми в салон, у результаті якої постраждало 12 осіб.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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