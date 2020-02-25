На під'їзді до Києва спалахнув пасажирський автобус. Це помітили патрульні поліцейські, які одразу загасили пожежу.

Пасажирів евакуювали з салону. Про це написала пресслужба патрульної поліції на своєму сайті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Полум’я та хмару диму в задній частині автобуса інспектори помітили біля стаціонарного посту, що на автодорозі Київ – Чоп. Не вагаючись ані секунди, патрульні Олександр Пашко та Олександр Мазур одразу кинулись на допомогу", – йдеться у повідомленні.

На під'їзді до Києва горів пасажирський автобус Патрульна поліція Київської області

Пожежу оперативно локалізували за допомогою вогнегасників, на місце викликали рятувальників. За словами водія автобуса, причиною НП стала електропроводка. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

На підїзді до Києва горів пасажирський автобус. Патрульні загасили пожежу

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 лютого в Києві трапилася ДТП за участю фури і маршрутного автобуса №474 з людьми в салон, у результаті якої постраждало 12 осіб.

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